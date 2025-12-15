Un hotel que no es segundo de nadie

Clientes de varias naciones suelen quedar seducidos con el Meliá Varadero, que este 14 de diciembre llegó a los 34 años en operaciones consagrado entre los mejores productos turísticos de la occidental provincia de Matanzas.

La fecha fue recibida también con el orgullo de ser Vanguardia Nacional en la emulación, categoría superior conseguida casi once años después de la última vez, un resultado coherente con el sobrecumplimiento de los ingresos el año pasado, de las utilidades y la no ocurrencia de delitos.

Luis Antonio Díaz López, subdirector comercial, posteó en su cuenta de Facebook un emotivo mensaje, donde hizo notar el “detallado programa de celebración, con participación de todos los departamentos y por supuesto, de los clientes que nos han escogido… en estas fechas para sus vacaciones…”.

Díaz López escribió que no sabe “si a otros le pasa, pero muchas veces tengo la sensación de que el Meliá Varadero es un ente vivo que, con personalidad propia, nos mueve en este micro mundo de columnas y pasillos, como jugador a sus piezas en un tablero de ajedrez.

“Hace unos días compartí con colegas las fotos de la siembra del árbol 23 aniversario, el jueves pasado sembramos el 34 y en 365 días, estaremos sembrando el 35, que será aniversario cerrado, donde habrá que celebrarlo doble pues le debemos la del 30 aniversario, opacada por la incidencia del Covid 19 y la cercanía de la reapertura prevista para 8 días después, en el propio diciembre de 2021”.

Confesó que “Meliá Varadero suele ser un lugar controversial, en él puedes llegar a besar la más dulce de las glorias o conocer el ardor de una rodilla cuando acaricia el ríspido suelo de una calle asfaltada, y es así como debe serel sitio donde laboren personas que busquen crecimiento profesional en el sector del turismo.

“En lo personal, en este hotel he sido feliz laboralmente, he conocido gente valiosa e inteligente de las cuales he tratado de aprender el máximo posible, he conocido historias increíbles de personajes pintorescos que animan las sobremesas después del almuerzo mientras colamos el café del mediodía…

“He visto con mis ojos y tocado con mis manos el corazón pulsante que mantiene la vitalidad de este coloso de cemento y acero, que son sus trabajadores todos, sus directivos, sus fundadores, los que están y los que no están, los de este mundo y los del otro, todos han aportado en colectivo las fuerzas y energías necesarias para, algunas veces a paso de hormiga y otras de gigante, alcanzar resultados a ló que este hotel nos tiene acostumbrados”.

Trascendente por su singular arquitectura en forma de flor que se eleva a la altura de cinco pisos, este alojamiento es el segundo hotel fruto de la inversión extranjera en Cuba, luego del Sol Palmeras, surgido el 10 de mayo de 1990.

Hace poco, el hotel cambió de directivo. Se fue uno muy bueno, promovido a otras misiones, y tuvieron la suerte de ser ahora dirigidos por otro igual de talentoso. Se trata de Yoel Luis Hernández Lantigua, un directivo que junto con los trabajadores y el consejo de dirección encumbró a Meliá Las Antillas.

Desde esta fecha, al 2026, Meliá Varadero vivirá intensamente los 335 días hasta llegar a sus 35 años. Y mientras escribo esto, recuerdo las palabras de Carlos E. Chávez, el anterior subdirector, cuando aseguró que este colectivo no es segundo de nadie. Que así sea.

Fotos: Tomadas del Facebook de Luis Antonio Díaz López.