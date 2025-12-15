Bajo rendimiento en la zafra obliga a diversificar cultivos en CPA de Jovellanos
JOVELLANOS.- La Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP) en este municipio informó que las unidades productivas C00perativa de Producción Agropecuaria (CPA) Arturo Suárez y Evelio Valenzuela no han logrado alcanzar los niveles de rendimiento en el corte de caña obtenidos durante la pasada campaña de zafra.
Esta situación se inscribe en una tendencia negativa sostenida por la disminución del área cultivada con caña en el territorio.
Entre las causas fundamentales del bajo desempeño se encuentran la escasez de insumos agrícolas como fumigantes, abonos, combustible y piezas de repuesto para la maquinaria. Estos dos últimos factores han sido los más determinantes, al punto que de las dos combinadas con que cuenta la ANAP municipal, una permanece fuera de servicio por falta de mantenimiento.
La Unidad Empresarial de Base Biopropósito España, entidad a la que tributan su producción las CPA afectadas, ha brindado apoyo logístico, aunque este resulta insuficiente ante la actual coyuntura económica nacional.
Esta limitación ha obligado a las unidades cañeras del municipio a diversificar su producción hacia cultivos de menor exigencia tecnológica y mayor rendimiento, como plátano, yuca, maíz, frijol, arroz, boniato y malanga. Esta estrategia no solo les permite generar ingresos alternativos, sino también contribuir a la demanda alimentaria de la población local.