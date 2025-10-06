Visita del Ministerio de Salud Pública a Jovellanos

JOVELLANOS.- Este municipio recibió recientemente la visita de una delegación del Ministerio de Salud Pública con el objetivo de evaluar la situación epidemiológica actual relacionada con enfermedades transmitidas por arbovirosis, como el dengue, el zika y el chikungunya.

Durante la jornada los especialistas recorrieron el hospital municipal, el policlínico y otras instalaciones del sistema de Salud, verificando las medidas sanitarias implementadas para la prevención y el control de estas enfermedades. Se reconoció el esfuerzo que se ha realizado en el territorio, pero también se hizo énfasis en la necesidad de redoblar las acciones para garantizar la salud de la población.

Las autoridades sanitarias destacaron la importancia de mantener la vigilancia epidemiológica, reforzar el saneamiento ambiental y promover la participación activa de la comunidad en la eliminación de criaderos de mosquitos.

Desde el Gobierno de Jovellanos se reafirma el compromiso con la salud pública y se hace un llamado a los ciudadanos a colaborar en esta tarea vital. La prevención comienza en casa y juntos podemos asegurar un entorno más saludable para todos.

Por la salud de nuestro pueblo, actuemos con responsabilidad.