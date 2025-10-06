Dirección de Salud evalúa gestión y prioridades del sector en Pedro Betancourt

Pedro Betancourt.- Bajo un enfoque crítico y participativo, autoridades de la estructura municipal de Salud efectuaron el Consejo de Dirección Económico y Asistencial del sector, devenido espacio de concertación estratégica donde se debatieron temas medulares para el funcionamiento del sistema sanitario en la localidad.

La jornada permitió evaluar con profundidad la ejecución financiera del período previo, en aras de identificar áreas de mejora y proyectar acciones para optimizar el uso de los recursos disponibles. En medio de un contexto económico desafiante, se reiteró la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y garantizar la sostenibilidad en los servicios asistenciales.

En cuanto a los indicadores de la atención primaria, las intervenciones se dedicaron a la discusión de los avances y brechas en la cobertura médica; la calidad de la gestión en consultorios y policlínicos; el vínculo entre el personal de Salud y la comunidad y la urgencia de consolidar prácticas más efectivas y humanas en la prestación de servicios a la población.

El Consejo, además, examinó los planteamientos ciudadanos aún pendientes, reconociendo la importancia de agilizar la respuesta institucional, de mantener canales abiertos para el seguimiento de las inquietudes populares y trazar líneas de trabajo para atender los casos más sensibles con prontitud y transparencia.

Finalmente, se abordaron las acciones para disminuir la incidencia de arbovirosis en la localidad y el comportamiento del delito y las ilegalidades en el municipio, con énfasis en la disciplina laboral, el cumplimiento de las normativas vigentes y la protección de los recursos públicos, al tiempo que se reafirmó el compromiso del sector con la ética, la eficiencia y el bienestar de la población betancourense.

Fotos: Tomadas del perfil de la Dirección de Salud de Pedro Betancourt en Facebook.