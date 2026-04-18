Caravana de jóvenes ciclistas pedalean hasta Playa Girón

El grupo, integrado por decenas de muchachos, realiza esta travesía como muestra de compromiso histórico y homenaje a la gesta de Girón.

A su llegada al territorio matancero, los jóvenes fueron recibidos por la primera secretaria del Partido en Unión de Reyes, Arlen González Luis, junto a otras autoridades locales, quienes destacaron la importancia de mantener viva la memoria histórica en las nuevas generaciones.

Entre los participantes sobresalió el joven Álvaro Alejandro Tamayo Portela, estudiante de segundo año de Informática en la CUJAE, quien fue el primero en arribar al kilómetro 104 de la Autopista Nacional. En declaraciones ofrecidas, expresó que constituye una gran motivación formar parte de esta bicicletada. Entre los participantes sobresalió el joven Álvaro Alejandro Tamayo Portela, estudiante de segundo año de Informática en la CUJAE, quien fue el primero en arribar al kilómetro 104 de la Autopista Nacional. En declaraciones ofrecidas, expresó que constituye una gran motivación formar parte de esta bicicletada.

“Es un orgullo poder participar en este evento y saludar el aniversario 65 de la gran epopeya de Girón. Más allá del esfuerzo físico, es una experiencia que fortalece nuestro sentido de pertenencia y compromiso con la historia de nuestro país”, señaló.

Los jóvenes acamparon este viernes en áreas de la Empresa Silvícola unionense, donde recibieron apoyo logístico para su descanso. Los jóvenes acamparon este viernes en áreas de la Empresa Silvícola unionense, donde recibieron apoyo logístico para su descanso.

La iniciativa forma parte de un amplio programa de acciones que impulsa la organización juvenil en todo el país, con el propósito de rendir tributo a uno de los acontecimientos más trascendentales de la historia revolucionaria cubana. La iniciativa forma parte de un amplio programa de acciones que impulsa la organización juvenil en todo el país, con el propósito de rendir tributo a uno de los acontecimientos más trascendentales de la historia revolucionaria cubana.

Texto y fotos: Yaudel Rodríguez Vento y Hanoi Moreno Enriquez