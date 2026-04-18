Innovaciones matanceras por el bien de Cuba (+fotos)



Lo que puede hacer por el país una provincia esencial en su estructura económica como Matanzas, volvió a demostrarse en la ExpoAnir Soluciones Cuba, vitrina del potencial innovador de los hombres y mujeres de la Mayor de las Antillas.

Al céntrico parque de La Libertad concurrieron entidades cercanas al emblemático sitio para enseñar piezas y partes recuperadas, inventivas, respuestas a entuertos cotidianos con las que a base de ingenio suelen salvarse procesos productivos y de prestación de servicios, obtenerse ingresos, preservar empleos.

Hugo Arruebarrena Cordero, jefe de la unidad de pizarras privadas en la empresa de telecomunicaciones ETECSA, en este occidental territorio, expuso orgulloso la creación, mediante servidores virtuales, de un sistema de salas audioconferencias que interconecta espacios para la realización de reuniones, lo que resolvió las limitantes de capacidades presentadas por el teléfono empleado para esos fines.

“La alternativa facilita estabilidad, confiabilidad y compatibilidad de la información”, aseguró Arruebarruena, satisfecho por la acogida de la inventiva en ETECSA.

La entidad también beneficiada con el probador portátil de teléfono, pequeño dispositivo que permite comprobar si las líneas telefónicas funcionan, con la ventaja de depender de servicio eléctrico, un ahorro significativo, acotó, de tiempo, recursos, “porque antes, si faltaba la corriente, llegábamos al lugar y nos retirábamos sin resolver la queja. Ya no hay de qué preocuparse”.

Imandra Gámez y Grisel Martínez, del proyecto Luna Mía, del sindicato azucarero, recibieron elogios por sus manualidades para usar en la cocina, tapetes, forros para batidoras, agarraderas, y sus preciosas carteras, tácito reflejo del movimiento de mujeres creadoras que gana fuerza en esta provincia.

La esperada iniciativa de la Asociación Nacional de Innovadores y Racionalizadores (ANIR) abandonó esta vez su formato masivo en una exposición provincial para fragmentarse por consejos populares, en un intento de promover la participación a ámbito comunitario, y de cierto modo lidiar con la crisis energética y su profundización por el cerco petrolero impuesto por el gobierno de los Estados Unidos.

Nota llamativa resultó la participación del sector educacional con la exposición de medios de enseñanzas, en ese intento de elevar la calidad del proceso docente educativo, y reforzar los conocimientos de los educandos.

Con más de 10 mil integrantes de la ANIR, la provincia de Matanzas trasciende entre los territorios de mayor potencial innovador, tal y como lo acaba de demostrar Soluciones Cuba, acontecido a días del Primero de Mayo, la fiesta del proletariado.

Fotos: De la Autora.