Museo Playa Girón dedica muestra del mes al miliciano Ramón Jaureguí Díaz

A Máximo Ramón Jaureguí Díaz, mártir de la batalla de Playa Girón en 1961, dedica la muestra del mes el Museo Memorial Playa Girón, que este viernes fue presentada al público.

Máximo Ramón Jaureguí Díaz, del Batallón 339, tenía 20 años al momento de su muerte, al ser alcanzado por la metralla enemiga en el lugar conocido como Caleta del Rosario, ubicado en la Ciénaga de Zapata.

Era natural de la provincia de Cienfuegos, y pertenecía a una familia de ocho personas, de ellas cinco hombres; todos los cuales fueron a la guerra, pero solo él no volvió.

Sus restos óseos fueron hallados en 2019 durante una excavacion en las inmediaciones de una cabaña del hotel Playa Girón y finalmente identificados por expertos cubanos en 2023.

El proceso de identificación fue llevado a cabo por el equipo de trabajo de Antropología Forense del Servicio provincial de Medicina Legal de Matanzas, cuyo jefe, Joel Monzón González, demostró que los marcadores genéticos de sus parientes vivos permitieron demostrar su línea paterna.

Las pruebas de ADN se realizaron en el Laboratorio Central de Criminalística, en La Habana, donde se examinaron los restos, que evidenciaron un 84 por ciento de deterioro, y se determinó que la data de muerte era de más de 50 años por el nivel de desmineralización de las piezas óseas y dientes, y el enraizamiento de las plantas más próximas.

También se recuperaron el ajuar militar, pertrechos y un carné de armamento a nombre de Jaureguí Díaz; mientras el análisis detallado de los restos mortales del combatiente reveló la presencia de fragmentos de esquirlas de metal.

Después del merecido tributo en su provincia de origen, en julio de 2023, los restos mortales del héroe fueron trasladados al cementerio Tomás Acea y despedido en el panteón de los Mártires de Playa Girón; donde tuvo su descanso eterno junto a los mártires de la heroica gesta del 61, convertida en la primera gran derrota del imperialismo yanqui en América.