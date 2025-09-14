Actualizan sobre compleja situación en el abasto de agua

Por Arnaldo Mirabal Hernández

Una avería en la red eléctrica que alimenta el centro de distribución de Matanzas detuvo el bombeo de agua hacia varias puntos de la ciudad, así como la distribución mediante pipas.

Yordanis Mora, director de Ingeniería de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Matanzas, informó a Radio 26 que la parada ocurrió sobre las 6 de la mañana y se espera que el restablecimiento de la electricidad ocurra en el transcurso de la jornada para retomar el proceso de distribución.

En estos momentos, según palabras de Hidovaldo Díaz, coordinador de Objetivos y Programas del Gobierno Provincial, desde bien temprano operarios de la OBE intentan localizar el punto exacto donde se produjo el problema técnico para solucionar la rotura.

La compleja situación mantiene sin servicio los pobladores de Naranjal Norte, Hospital Faustino Pérez, zonas media y alta de Matanzas, y un área importante del kilómetro 101.

Esta rotura no ha afectado los campos de pozos, por los que posibilita que el agua llegue por gravedad a barrios aledaños a la Plaza, la calle Zargazaso, y moradas próximas a la calle Río.

Desde la oficina de despacho del centro de distribución de la Empresa Municipal de Acueducto informan que desde el sistema de pozos de Canímar se distribuye hacia el Consejo Popular Peñas Altas, y en horas de la tarde noche se bombeará a los repartos Reynold García, Ensuma, Gelpis, Monticelo, y parte del plan CTC.

Ante la creciente preocupación que suscita en la población la salida del equipo número 1 del sistema de bombeo El Conde, se conoció la extracción de la bomba descompuesta por fuerzas de la UEB Electromecánica para su recuperación en el mejor tiempo posible.

La supresión de salideros en conductoras de apoyo permitirá que llegue un nivel de agua a los Consejos Populares Pueblo Nuevo y una parte de Playa. La propia fuerza especializada logró incorporar la bomba del sistema de Regalito de Maya que alimenta al Aeropuerto Internacional Juan Gualberto Gómez.

También se labora en el completamente de los recursos necesarios para la sustitución tecnológica del equipo de bombeo de Luis Roque, que abastece a la cabecera municipal de Limonar, para lo cual se hizo necesario activar una bomba sumergible que sustituya el sistema anterior compuesto por una bomba de pozo profundo.