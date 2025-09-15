Constitucionalización, juridicidad, derechos humanos desde nuestros pueblos del sur

Las familias son el núcleo cohesionador frente a razones que, como la crisis económica que se vive a nivel planetario, hace que los hijos se refugien más tiempo en su seno.

En ellas están las responsabilidades compartidas, con patrones conductuales de unidad familiar.

Un nuevo movimiento de especialización jurídica da novedosa fisonomía al Derecho y en el que se insertan, por derecho propio, el Derecho de las Familias y el Derecho Procesal de las Familias.

Al presente existe la necesidad de la constitucionalización del Derecho de las Familias, que se retroalimente de la doctrina internacional de los DD.HH., porque Derecho Humano de las Familias acorta la brecha entre Derecho y realidad.

Por ello los procesos de familias -propias normas instrumentalizadoras- buscan el rol de la suficiencia normativa, no de la ya obsoleta supletoriedad de otras normas jurídicas no familiares, sino de otras ramas y disciplinas.