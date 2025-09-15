15 de septiembre de 2025

Radio 26 – Matanzas, Cuba

Emisora provincial de Matanzas, Cuba, La Radio de tu Corazón

Constitucionalización, juridicidad, derechos humanos desde nuestros pueblos del sur

15 de septiembre de 2025 Dr. Osvaldo M. Álvarez Torres
Las familias son el núcleo cohesionador frente a razones que, como la crisis económica que se vive a nivel planetario, hace que los hijos se refugien más tiempo en su seno.

Las familias son el núcleo cohesionador frente a razones que, como la crisis económica que se vive a nivel planetario, hace que los hijos se refugien más tiempo en su seno.

En ellas están las responsabilidades compartidas, con patrones conductuales de unidad familiar.

Un nuevo movimiento de especialización jurídica da novedosa fisonomía al Derecho y en el que se insertan, por derecho propio, el Derecho de las Familias y el Derecho Procesal de las Familias.

Al presente existe la necesidad de la constitucionalización del Derecho de las Familias, que se retroalimente de la doctrina internacional de los DD.HH., porque Derecho Humano de las Familias acorta la brecha entre Derecho y realidad.

Por ello los procesos de familias -propias normas instrumentalizadoras- buscan el rol de la suficiencia normativa, no de la ya obsoleta supletoriedad de otras normas jurídicas no familiares, sino de otras ramas y disciplinas.

Más entradas

Reflexionar sobre nuestras prácticas en las redes sociales

15 de septiembre de 2025 Noelis Santoyo Cobas

Escáneres trabajan a marcha forzada para cumplir meta nacional de registros

15 de septiembre de 2025 Melissa Guerra Domínguez

Tornillos de plata: una mirada al interior de una familia, de una ciudad, de un país

15 de septiembre de 2025 Jessica Mesa Duarte

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *