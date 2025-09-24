Ạjetreo inusual cambia la imagen de la ciudad

Un ajetreo inusual hemos vivido los matanceros desde este martes.

Y es que por las calles de esta urbe transitan constantemente camiones y otros vehículos de carga destinados a la recogida de desechos sólidos acumuladas por semanas en los barrios yumurinos.

La iniciativa surgió a raíz del brote de arbovirosis como el dengue y el chikungunya que circulan en el territorio matancero y que pone en la mira pública una vez más a nuestro territorio.

La Empresa de Servicios Comunales ha enfrentado desafíos significativos en su labor, una de las razones evidente es la falta de combustible y un compromiso que ha dejado mucho que desear.

Esta situación ha llevado a la acumulación de desechos en los barrios, lo que no solo afecta la estética de la ciudad, sino que también crea un ambiente propicio para la proliferación de vectores de enfermedades.

El mensaje del primer secretario del Partido Comunista en la provincia, Mario Sabines Lorenzo, resuena con fuerza en este contexto. Su llamado a la unidad y al compromiso colectivo es esencial para lograr un cambio significativo en la limpieza y el bienestar de la ciudad.

La insatisfacción expresada por los ciudadanos no debe ser vista como una crítica destructiva, sino como una oportunidad para trabajar juntos en la mejora de nuestras condiciones de vida.

Cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar en este esfuerzo por mantener nuestros barrios limpios y seguros.