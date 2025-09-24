Celebración del 66 aniversario de los CDR en Matanzas

La provincia de Matanzas, junto a sus municipios, se encuentra inmersa en una serie de actividades para conmemorar el 66 aniversario de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), organización fundada el 28 de septiembre de 1960 en La Habana, Cuba.

Desde sus inicios, los CDR han tenido como misión defender el proyecto revolucionario frente a posibles intervenciones extranjeras y amenazas internas.

La celebración está en pleno apogeo y se desarrollará de la siguiente manera: hoy miércoles, a las 5:00 pm, en la Sala White, se llevará a cabo un acto de condecoración a cederistas destacados.

Mañana jueves una gala iluminará la cultura matancera, resaltando el talento local.

El viernes las máximas figuras cederistas de Matanzas viajarán a La Habana para recibir un honor especial: el diploma que acredita a Matanzas como el mejor municipio cabecera del país y la distinción de municipio Vanguardia Nacional, entregado por el Presidente de la República.

El sábado desde la mañana se realizará la entrega de tarjetas a fundadores y el homenaje a exdirigentes de los CDR en sus propias comunidades. Por la tarde, autoridades partidistas y gubernamentales de la provincia visitarán organizaciones de base, fortaleciendo el espíritu de unidad que caracteriza a la organización.

Y el domingo la representación matancera, liderada por el coordinador provincial, recibirá en Santa Clara la condición de Provincia Destacada durante el acto nacional, un merecido reconocimiento al esfuerzo y dedicación de todos.

Este sábado, Radio 26 dedicará el tema central de su revista De primera mano al 66 Aniversario de los CDR, con la intervención de un dirigente de la organización.