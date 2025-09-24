Refuerzan acciones sanitarias en Jovellanos para enfrentar brote de arbovirosis

JOVELLANOS.- En respuesta a la compleja situación epidemiológica que enfrenta este municipio por el incremento de casos de arbovirosis, fue creado un equipo temporal de trabajo, presidido por el vicegobernador provincial, doctor Lázaro Suárez Navarro.

La comisión está integrada por representantes de los sectores de Salud, Educación, Servicios Comunales, INDER, Agricultura, Comercio y otras entidades, con el objetivo de coordinar acciones urgentes que contribuyan a frenar la propagación de la enfermedad.

Entre las medidas acordadas destacan el reforzamiento de las pesquisas generales, la fumigación intensiva en los principales focos, la venta de hipoclorito de cloro al uno por ciento y el saneamiento de áreas urbanas e interresidenciales.

Durante este período se han reportado varios focos epidemiológicos, siendo los más afectados los Consejos Populares San Carlos, Flor Crombet, Horacio y Luisa, con un total de 748 casos febriles registrados.

El vicegobernador Suárez Navarro subrayó la importancia de intensificar la percepción de riesgo en la población mediante charlas comunitarias, organizadas por el sistema de Salud del territorio y los delegados del Poder Popular. Estas acciones buscan sumar a los ciudadanos a los esfuerzos sanitarios del Gobierno para limitar el avance de la epidemia y combatir al mosquito transmisor.