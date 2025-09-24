Encara CCS Rubén González siembra de frío con organización y compromiso

SAN ANTONIO DE CABEZAS.- La Cooperativa de Créditos y Servicios (CCS) Rubén González, de este poblado, encara la campaña de siembra de frío con organización y compromiso, convencida de que el esfuerzo colectivo puede más que las limitaciones del bloqueo económico, financiero y comercial impuesto por el gobierno de Estados Unidos a Cuba.

Más de 200 asociados integran este polo productivo, que centra su empeño en aprovechar al máximo los recursos disponibles y en la búsqueda de alternativas para enfrentar la escasez de insumos agrícolas, fertilizantes y piezas de repuesto. Según declaró a la radio el presidente de la cooperativa, Eddy Placencia, ya se avanza en la preparación de tierras para el inicio de la campaña de siembra de frío.

Las principales producciones de la etapa abarcan cultivos de maíz, malanga, yuca, tomate y frijoles, entre otros renglones básicos para la alimentación de la población. Actualmente se ultiman los detalles en los campos para comenzar la plantación, con la voluntad de alcanzar altos rendimientos pese a las carencias de recursos.

Los campesinos de la CCS Rubén González reafirman su disposición de cumplir con los compromisos pactados con el pueblo y aportar al empeño de disminuir los precios en el mercado, conscientes de la responsabilidad social que caracteriza a los campesinos unionenses.