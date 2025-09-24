De dos males, el menor

Hoy una de las palabras principales en el vocabulario de la población es rotación. En el contexto energético es usada para hacer alusión a cuando un circuito debe contar con fluido eléctrico o las horas de apagón que le corresponden.

En varias ocasiones dicho período no se cumple a cabalidad, lo que detona malestar e inconformidad en la población. Otra problemática que se deslinda del incumplimiento de la rotación es la falta de bombeo de agua potable, factor primordial para el desarrollo de las tareas domésticas y otras actividades.

Los emplazamientos donde radican las zonas de bombeo se afectan por las inconsistencias en torno al tiempo establecido para contar con fluido eléctrico. Una exigencia constante de la población es la necesidad de información veraz y continua, en torno a la cual existe una falta de transparencia por parte de los organismos.

En las diferentes plataformas empleadas para brindar información en disimiles ocasiones se aprecian datos promediados y que no van en consonancia con la realidad que afronta la ciudadanía. No es estar en contra de la rotación, ni de que existan circuitos priorizados, sino encontrar los mecanismos adecuados para que las afectaciones sean lo más equitativas posibles.

¿Cómo se comprende que los encargados de gestionar las llamadas de la ciudadanía no tengan una respuesta o argumentos para responder ante un cuestionamiento? Si el deber de cada cual es cumplir con sus funciones y la suya es informar, ¿por qué tratar a las personas en mala forma o de manera inapropiada?

Las afectaciones eléctricas son una circunstancia a la que vivimos expuestos en un tiempo complejo para el país y con un férreo embargo económico, pero existen acciones para que, de dos males, sea siempre el menor.