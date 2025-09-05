5 de septiembre de 2025

Celebran en Unión de Reyes aniversario de la independencia de Vietnam

5 de septiembre de 2025 Yaudel Rodríguez Vento

La escuela Amistad Cubano-Vietnamita, del poblado Juan Gualberto Gómez, en Unión de Reyes, acogió el 2 de septiembre último un matutino especial dedicado a conmemorar dos fechas significativas para el pueblo vietnamita: el 80 aniversario de la independencia de Vietnam y el aniversario de la muerte de Ho Chi Minh, su líder histórico.

El acto fue organizado de conjunto con el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP) y el sector educacional, en reconocimiento a la labor de este centro escolar que promueve de manera constante la historia de Vietnam y los lazos de hermandad que unen a ambas naciones.

Durante la jornada también se entregaron reconocimientos a los pioneros Yan Trujillo Fiallo y Analía Delgado Medina por sus resultados satisfactorios en la más reciente edición del concurso nacional Cuba y Vietnam, un amor sin fronteras, de artes plásticas y literatura. Los galardones incluyeron un segundo lugar y una mención especial en la categoría de artes plásticas.

La delegada del ICAP en Matanzas, Teresa Rubio Pérez, destacó la importancia de fortalecer desde la escuela el conocimiento y el respeto hacia la historia vietnamita, así como el papel de la familia en el acompañamiento del proceso educativo de los niños.

