Cuba y Puerto Rico: presente vivo y hermandad

UNIÓN DE REYES.-La escuela primaria Pedro Albizu Campos, ubicada en el poblado de Alacranes, de este municipio, fue sede de la tradicional jornada de solidaridad Cuba–Puerto Rico, un espacio que cada septiembre fortalece los lazos históricos y actuales entre ambas naciones.

El encuentro, organizado por el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP), reunió a estudiantes, representantes de la comunidad y una delegación puertorriqueña. Entre los invitados estuvieron líderes del movimiento independentista Hostosiano, familiares del mártir Filiberto Ojeda y el jefe de la misión de Puerto Rico en Cuba.

La cita se convirtió en un emotivo intercambio cultural y político, donde se evocó la figura de Pedro Albizu Campos, símbolo de lucha y dignidad para Puerto Rico. El programa de la jornada incluyó la inauguración de una exposición fotográfica y bibliográfica sobre los vínculos históricos entre ambos pueblos.

Entre cantos, bailes y banderas compartidas, la jornada ratificó que la relación entre Cuba y Puerto Rico no es solo memoria histórica, sino también presente vivo, esperanza común y compromiso de hermandad.