Prorrogan beneficio arancelario a la importación de alimentos, aseo y medicamentos

La Gaceta Oficial No. 59 Extraordinaria publicó este viernes las resoluciones 286 y 287 de Ministerio de Finanzas y Precios (MFP), así como la 202 de Salud Pública y la 403 de la Aduana General de la República, que establecen la prórroga de la importación sin carácter comercial, sin límites en su valor y exenta del pago del Impuesto aduanero de alimentos, aseo, medicamentos e insumos médicos, por la vía de pasajeros como equipaje acompañado.

La norma refiere que «persisten las limitaciones en las ofertas de alimentos y otros productos en el país, a partir del recrudecimiento del bloqueo económico, financiero y comercial y el impacto en la esfera económica de las medidas tomadas durante el enfrentamiento a la covid-19 y para la recuperación paulatina del país, por lo que resulta prudente prorrogar esos beneficios hasta el 31 de enero de 2026».

También compete a la importación de envases originales de medicamentos e insumos médicos y las plantas eléctricas, y precisaron que se mantienen los beneficios para los envíos aéreos, marítimos y postales, hasta un límite de 200 usd o peso equivalente hasta 20 kg.

Ratificaron que los artículos clasificados como alimentos o aseo, medicamentos e insumos médicos, que se importen como parte del equipaje del pasajero, así como los envíos, se presentarán ante la Aduana en bultos separados del resto de los productos, para la aplicación de los beneficios establecidos en las normas jurídicas aprobadas.

El MFP señaló que «en la implementación de esta medida con un marcado carácter temporal se han identificado personas que utilizan estos beneficios con fines de lucro y no para satisfacer consumos personales y familiares».

Por ello, la Aduana continuará reforzando las medidas de control, para contribuir a que no se desvirtúe el objetivo con el que se adopta la extensión de este beneficio.