14 de diciembre de 2025

Radio 26 – Matanzas, Cuba

Debaten federadas de Jovellanos el programa de Gobierno

14 de diciembre de 2025 Yannier Delgado Díaz
JOVELLANOS.-En el Consejo Popular La Luisa de este municipio las federadas analizaron el programa de Gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía, presidido por la miembro de la dirección nacional de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), Yaneidys Pérez Cruz.

También se encontraba presente la especialista de trabajo social y preventivo de la provincia, Berta Lidia Suárez, quien ponderó que las presentes debatieron en profundidad las propuestas contenidas en el texto y evaluaron su aplicación desde la experiencia local.

El intercambio entre la Dirección Nacional de la FMC y dirigentes de bloques y delegaciones del Consejo Popular matancero resultó fructífero para que el programa responda a las realidades del territorio.

Las propuestas basadas en las prácticas y dificultades detectadas en el trabajo cotidiano de la organización mostraron la necesidad de medidas que atiendan tanto las distorsiones económicas como el fortalecimiento de la gestión comunitaria y la prevención social.

Al cierre del encuentro, se acordó sistematizar las propuestas para su incorporación al documento y continuar el diálogo con vistas a consolidar un programa más ajustado a las prioridades locales.

