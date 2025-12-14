No dejes para mañana lo que puedes tejer hoy (+fotos)

El trabajo textil con la técnica a crochet caracterizó las muestras Martínez y Amigas y Punto, ambas inauguradas este viernes en la filial matancera de la Asociación Cubana de Artesanos y Artistas (ACAA).

La exposición colectiva que lleva por nombre Martínez, manifiesta la tradición familiar de primos y hermanos que llevaron su pasión por la vida marina a piezas tejidas como conjuntos de vestir, con elementos característicos del mar.

Los multifacéticos creadores, todos hombres, integran el Movimiento de Artistas Aficionados de la ACAA y ya forman parte del legado de la institución, expresó el presidente de la Asociación, Antonio Enrique Pérez Marrero.

Ivonne Ruíz Piloto, miembro de la Asociación, dijo que las 42 piezas confeccionadas a mano se decoraron con recursos marinos y otras misceláneas elegantes con el objetivo de invitar a la reflexión sobre la sostenibilidad y protección del medio ambiente.

Por otra parte, la muestra Amigas y Punto, nace de la amistad entre las artistas aficionadas, Badia Ballesteros Sardiñas y Katery Zamora Izquierdo, quienes sintieron la necesidad de unir experiencia y habilidad para crear un proyecto lleno de amor por el tejido y la cubanía.

En sus creaciones, las muchachas plasmaron el sentimiento de la Navidad en catorce accesorios y prendas de vestir con colores típicos de esta época del año, además de una obra en forma de árbol navideño y flor roja que representan a la Isla con sus luces propias.

Según Zamora Izquierdo, perteneciente a la tercera generación de mujeres tejedoras de su familia, como mismo fue creciendo la idea del proyecto, fue creciendo la amistad entre las jóvenes artesanas, con una compenetración y retroalimentación mutua.

Las muestras expositivas permanecerán durante quince días en los salones de la casa, donde todo aquel interesado en sentir la vibra de la Navidad rodeado de elementos marinos, tendrá la oportunidad de reunirse en un espacio en el que prima el amor por los seres queridos.