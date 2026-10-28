El representante de Estados Unidos en la ONU señaló este martes a Cuba durante su intervención. El canciller Bruno Rodríguez Parrilla plantó cara a las acusaciones y defendió la dignidad del pueblo cubano.

La comunidad internacional respaldó la posición de la Isla y rechazó la campaña de desinformación impulsada desde Washington, que pretende imponer una narrativa contraria a la realidad.

El diplomático cubano calificó de calumnias y mentiras las acusaciones estadounidenses sobre derechos humanos y cooperación médica, y exigió respeto para la nación caribeña.

Ante la falta de respuesta, Rodríguez Parrilla exigió una moción de orden y encaró al representante de EE. UU. con firmeza. La réplica de Washington fue una advertencia prepotente que evidenció su aislamiento en el foro y la soledad de su discurso.

Cuba presenta cada año en la ONU una resolución contra el bloqueo y recibe un respaldo abrumador: el año pasado fue de 165 votos a favor frente a solo siete en contra.

Esa mayoría refleja que el mundo no compra el relato de Washington sobre la Isla. Mientras tanto, el gobierno de Trump intensifica una campaña de asfixia económica que agrava la crisis energética en Cuba.

Resulta cínico que quien señala a Cuba sea un gobierno cuyo presidente está sumido en un escándalo de proporciones mayúsculas.

La publicación de millones de páginas del caso Epstein reveló más de 38.000 referencias a Trump, incluyendo menciones sobre la famosa Isla y las actividades del financista condenado. Las investigaciones y la lista de poderosos que aparecen en los archivos siguen generando preguntas incómodas sobre encubrimiento y complicidad.