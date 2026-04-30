Desarrollan Consejo provincial de Gobierno en Matanzas

El Consejo provincial de Gobierno de Matanzas, celebrado este miércoles, bajo la dirección de la gobernadora provincial Marieta Poey y la participación de los presidentes, vicepresidentes e intendentes municipales, abordó una agenda centrada en temas de actualidad.

Uno de los puntos que requirió mayor profundidad fue el relacionado con la Declaración Jurada. La gobernadora informó que Matanzas ha sido evaluada como la provincia con los resultados más débiles del país, en este ámbito.

Se orientó a los directivos, de cada territorio, las acciones a desarrollar para cumplir con esta actividad. Cabe destacar que la Declaración Jurada en Cuba es el mecanismo oficial mediante el cual personas naturales y jurídicas declaran al fisco sus ingresos reales del año anterior.

Otro tema tratado con especial intencionalidad fue la atención a los grupos vulnerables, incluyendo familias, personas y comunidades.

En este contexto, Iván Rodríguez Larduet, primer secretario de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) en la provincia, realizó una intervención especial para informar sobre la Red Comunitaria Juvenil, sus objetivos y áreas de acción.

Se acordó que la próxima semana deben quedar constituidas las redes en los municipios y posteriormente en los Consejos Populares.

De igual manera, las autoridades gubernamentales del municipio Ciénaga de Zapata rindieron cuentas sobre el trabajo desarrollado hasta la fecha.

En su informe se evidenciaron avances, aunque persisten dificultades tangibles derivadas, principalmente, de sus características geográficas, ya que se trata de un territorio ubicado en un contexto adverso.

A pesar de contar con pocas tierras cultivables y no poder otorgar terrenos en usufructo —debido a la inexistencia de tierras disponibles y a que es un área protegida—, el municipio avanza en la producción agrícola.

Los miembros del Consejo reconocieron que, a pesar de las limitaciones esta localidad con características especiales, sigue progresando.

Un punto que captó la atención de los presentes fue el programa «Barrios en Transformación», un aspecto en el que todos los municipios tienen incidencia y donde las tareas no avanzan al ritmo esperado.

Este programa se enfoca en comunidades con carencias estructurales y sociales. El Consejo enfatizó la necesidad de lograr un cambio integral, donde los vecinos pasen de ser espectadores a protagonistas del cambio.

Durante el análisis se evidenció que el plan no se limita a lo material, sino que busca construir un nuevo tejido social. Sin embargo, aún no se ha logrado impulsar plenamente el desarrollo humano y la sostenibilidad.

Se identificaron fallas en elementos clave, como el diagnóstico, donde la comunidad debe identificar sus propios problemas y potencialidades.

En la planificación, no se definen del todo las prioridades, como vivienda o servicios. Además, se insistió en la necesidad de una mayor participación de los actores involucrados en la ejecución de la transformación del barrio.

También se destacó la importancia de trabajar para que los vecinos desarrollen un sentido de pertenencia y sean los principales ejecutores y fiscalizadores del cambio, algo que aún no se cumple como debería.

Los presentes dedicaron un momento al análisis de la política de cuadros y al trabajo con las reservas.

El Consejo concluyó con un llamado a la participación en las movilizaciones por el Primero de Mayo y a realizar las tareas que le corresponde a cada cuadro. De igual forma el llamado fue a continuar dando atención a las firmas por la Patria.