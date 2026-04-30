Picasso renace en la piel de Novadanza

Fotos tomadas del perfil del Teatro Sauto

La simbiosis entre danza y artes visuales muchas veces se ha expresado desde los lienzos, fotografías y esculturas a nivel mundial; algunas menos se han representado las relaciones entre el color, las formas y dimensiones en el lenguaje de la danza.

Este miércoles danza y pintura se hicieron uno sobre el escenario del teatro Sauto con Picasso en mi cuerpo, estreno de la compañía Novadanza, bajo la dirección de la bailarina, profesora y coreógrafa Kenia Carrazana.

“Realmente ha sido algo inesperado para todos: para el público y para la compañía. Era inesperada también la reacción del público, lo que podía suceder en escena.

“Ha sido un esfuerzo grandísimo el trabajo que hemos hecho. Los estrenos siempre son una prueba de fuego, son como el motor que te impulsa a seguir trabajando en lo que puede ser mejor”.

Desde el flamenco, con su enorme carga emotiva y la constancia del movimiento, advertimos el espíritu de un Picasso que supo dilucidar y transmitir con su pincel los sentimientos más profundos, los mejor escondidos, al tiempo que encontramos fuertes referencias a los andares cotidianos en cualquier lugar de esta Isla.

“Picasso en mi cuerpo es algo salió de la inspiración de muchas personas y de mi necesidad de decir no solo lo que estaba en el cuadro sino lo que vivo, lo que he vivido, lo que hemos vivido, lo que vive el mundo”.

Con una mirada contemporánea y estilizada el espectáculo, con vestuarios diseñados por Luis Manuel Valdés, la edición musical y arreglos de Raúl Valdés, versionados por Dernis Luis Pérez Sánchez y un poema de Maylan Álvarez, nos conecta con el genio creativo de Pablo Picasso y su universo pictórico.

La propuesta danzaria se sumerge desde nuestro presente en el mundo del afamado pintor español, figura referencial del arte contemporáneo. “Picasso es muy amplio en obras y en el Guernica mucho más porque no hay solamente una guerra, no hay solamente una masacre en el Guernica.

“Coexisten muchos más significados, símbolos con los que pudimos trabajar, que estuvimos estudiando durante muchas horas de ensayo, de sacrificios. Estamos muy felices por el resultado”.

La obra articula un collage de ritmos, melodías, movimientos y gestos que trasladan al espectador a un lugar picassiano, mientras afronta el reto de reinterpretar sobre el escenario grandes íconos del artista como el caballo y el toro.

El espectáculo juega y se fusiona con la danza contemporánea para convertirse en un reflejo de fuerza, imaginación y referencias pictóricas, entre ellas símbolos elocuentes de su trascendencia como creador del cubismo, durante un viaje al universo del pintor que hizo de la excelencia su mejor obra.

Antecedió al momento del estreno la inauguración de la exposición Guernica en la piel de un artista, integrada por imágenes creadas por el artista de la plástica Adrián Gómez Sancho para la ocasión.

“Con cinco piezas exclusivas para este espectáculo, Guernica en la piel de un artista no es más que escoger algunos de los símbolos de esa obra tan fundamental de ese grande del siglo XX que es Pablo Picasso, con la iconografía mía, la de Picasso y de esos rasgos fundamentales de la danza como las zapatillas, los tacones rojos que, en este caso, da ese eco de la pasión desgarrada”.

Durante la velada nocturna, dedicada a los 145 años del natalicio del pintor español, la profesora, bailarina y coreógrafa Lilian Padrón recibió el homenaje de los espectadores y artistas presentes con motivo de merecer este 29 de abril Día Mundial de la Danza, el Premio Nacional de Danza 2026.

A propósito, Kenia Carrazana le dedicó el simbólico espectáculo. “Ha sido una felicidad para todos los bailarines de Matanzas, para todos los del país, para todos los que han sido formados por la maestra Lilian Padrón, que no ha sido solamente maestra de bailarines de academia, sino que ha formado bailarines que vienen de la calle, que nunca han hecho danza y han bailado y han brillado en los escenarios, no solo de Matanzas sino del país y del mundo.

“Por supuesto que Picasso se lo dedicamos a ella de principio a fin. A la una de la tarde supimos que la Maestra había sido finalmente Premio Nacional de Danza, algo tan anhelado por los matanceros y por los que fuimos sus alumnos, porque yo también estuve en su compañía, yo también disfruté y viví cada movimiento, cada nacimiento de cada bailarín y sí le dedicamos la función completamente a la Maestra Lilian Padrón”.

Pablo Ruiz Picasso fue un pintor malagueño cuya producción artística contribuyó significativamente al desarrollo del arte moderno en el siglo XX, especialmente a través de la invención del cubismo, estilo distintivo que incluye líneas quebradas, formas geométricas y una paleta de colores audaz.

La obra maestra de Picasso, Guernica, fue creada en respuesta al bombardeo de la ciudad española de Guernica, durante la Guerra Civil Española. La pintura se ha convertido en un símbolo de la brutalidad de la guerra.