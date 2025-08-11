En Birán, orígenes de un hombre de estatura universal (fotorreportaje)

Birán, casa natal de Fidel Castro Ruz, es un lugar simbólico y emblemático de la historia contemporánea de Cuba. Este lugar tiene sus orígenes en 1915, cuando el emigrante Ángel Castro compró la finca Manaca y convirtió el espacio en el hogar donde nacieron sus hijos. Devenido conjunto histórico, tiene una extensión de 26 hectáreas de tierra, dos de estas dedicadas a las instalaciones de la casa, hoy museo. Ubicado a unos ocho km del municipio de Cueto, en la provincia de Holguín, limita al sur con la provincia de Santiago de Cuba.

Cercano a la entrada un lugar solemne, la bóveda familiar, que se trasladó a este sitio en 1995, con el propósito de hacer cumplir un deseo de Ángel Castro de que alli reposaran los restos de la familia Castro Ruz. Resulta asombroso ver la notable preservación de sus inmuebles, así como de la colección de mil 175 objetos.

Actualmente cuenta con once instalaciones representativas de la arquitectura en madera. Entre ellos se distinguen la casa natal de los Castro Ruz, réplica casi exacta de la que se incendió en 1954, además de la segunda casa familiar concebida para que fuese habitada por Fidel, la casa de la abuela, el hotel, la escuela, una valla de gallos, el correo, cinco bohíos de haitianos y un barracón.

Todos ellos son objeto de visita y a través de sus especializadas y apasionadas guías podrá conocer anécdotas inéditas de la familia, además de deleitarse con la frescura y belleza natural del paisaje.

(Con información de Ecured)

Foto: José Raúl Rodríguez Robleda

José Raúl Rodríguez Robleda/Trabajadores