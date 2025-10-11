FUM betancoureña gradúa 21 nuevos profesionales de Educación y Agronomía

La casa de cultura María Villar Buceta de Pedro Betancourt devino escenario para la ceremonia de graduación correspondiente al curso 2024–2025 de la Filial Universitaria municipal, en una jornada que reunió a profesores, estudiantes y familiares para celebrar el cierre de una etapa formativa marcada por el esfuerzo, la vocación y el compromiso pedagógico.

Según Julián Rogelio Álvarez López, historiador del territorio y profesor del referido centro educacional, egresaron 21 nuevos profesionales pertenecientes a las licenciaturas en Educación Preescolar y Primaria e Ingeniería Agrónoma, quienes recibieron el reconocimiento institucional por su desempeño académico y por haber cumplido con los requisitos del programa de estudios en sus respectivas especialidades.

Álvarez López resaltó como uno de los momentos más significativos la intervención de Yilian Sablón Cárdenas, estudiante más integral de la promoción y graduada de la Licenciatura en Educación Primaria, quien asumió la lectura del juramento de los graduados.

En sus palabras, reafirmó el interés colectivo de enfrentar los retos profesionales con sensibilidad, disciplina y vocación transformadora, en defensa de la educación y el bienestar comunitario.

Como colofón de la actividad, Magaly Reyes Roldán, directora de la Filial Universitaria Municipal, destacó el quehacer pedagógico sostenido de la institución en la formación de las actuales y futuras generaciones, y subrayó las potencialidades del centro como cantera de profesionales comprometidos con la obra revolucionaria y el desarrollo socioeconómico de la localidad.

Fotos: Yilian Sablón Cárdenas, egresada más integral y graduada de la Licenciatura en Educación Primaria en Pedro Betancourt.