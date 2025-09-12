Guiteras opera sobre los 200 MW de potencia

Con la sincronización de la central térmica Antonio Guiteras a las 3:41 minutos de la tarde, se incorpora un elemento favorable al sistema electro energético nacional que ya restaurado, opera sobre los mil 200 MW de potencia.

Según consignan directivos de la industria yumurina, tras la salida por disparo de automático, se ejecutaron las labores de inspección y solución de la avería, y se aprovechó la tregua para entre otras labores, proceder a la limpieza de los calentadores de aire regenerativo, un sistema que eleva la eficiencia.

Sin que mediaran horas para al descanso, los trabajadores de la Guiteras y de la brigada de la empresa de mantenimiento a centrales térmicas, ejecutaron medio centenar de acciones correctivas.

Como se conoce, se avanza en las tareas de logística y preparación del mantenimiento capital que se ejecutará en próximos meses, con la marcada intención de devolver alta potencia y sobre todo, confiabilidad y tiempo de permanencia en línea.