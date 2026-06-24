Inauguran Simposio de Educación y Cultura con amplia participación internacional (+fotos)

Con la conferencia magistral «El desempeño del docente en tiempos de revolución tecnológica» impartida por el Doctor en Ciencias Elmys Escribano Hervis, quedó inaugurado este 23 de junio en la Universidad de Matanzas el XI Simposio de Educación y Cultura; encuentro que se extenderá hasta el día 25 próximo y convierte a la casa de altos estudios en el epicentro del debate pedagógico.

De acuerdo con el programa de la cita, durante las tres jornadas previstas, se desarrollarán un total de 18 conferencias, mesas redondas, talleres, así como la presentación de 178 ponencias y 113 pósteres académicos, con una amplitud de enfoques que incluyen desde propuestas teóricas innovadoras hasta experiencias concretas de transformación.

Según la información brindada por el comité organizador del evento, que combina la modalidad presencial y virtual, participan delegados de Angola, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, España, Estados Unidos, Panamá, Perú, México y Cuba.

Al decir de sus principales promotores, esta diversa representación favorece el contraste de realidades educativas y la búsqueda conjunta de soluciones a problemáticas compartidas.

El Simposio gestado en la Universidad yumurina no solo celebra su decimoquinta edición, sino también 30 años de quehacer ininterrumpido y durante este período, se ha consolidado como foro imprescindible para académicos, investigadores, docentes y estudiantes de pregrado y posgrado, así como propicia el diálogo y la construcción colectiva de saberes frente a los desafíos pedagógicos actuales.

PROGRAMA GENERAL-V02

Con información de la Universidad de Matanzas