La arqueología que aún puede cambiar lo que sabemos de Playa Girón

Un investigador cubano propone estudiar con rigor científico el teatro de operaciones de la invasión de 1961 para revelar su dimensión material y humanitaria.

Más de seis décadas después del desembarco en Bahía de Cochinos, Playa Girón continúa siendo uno de los episodios más simbólicos y polarizados de la historia contemporánea de Cuba.

Mientras la narrativa oficial cubana lo celebra como un triunfo que consolidó la Revolución de 1959, la memoria de los vencidos se preserva en Miami. Sin embargo, entre ambos relatos, el propio terreno de la batalla guarda una historia física que apenas ha comenzado a ser explorada desde la ciencia.

Odlanyer Hernández de Lara y la arqueología del conflicto

El arqueólogo cubano Odlanyer Hernández de Lara, candidato a doctor en Antropología por la Universidad de Syracuse (Nueva York) y especialista en arqueología histórica y de campos de batalla con más de 20 años de experiencia, sostiene que el teatro de operaciones de Playa Girón posee un alto valor arqueológico que merece un estudio sistemático y riguroso.

Su análisis aparece en el capítulo “Arqueología de una invasión: Bahía de Cochinos, 1961”, publicado en el libro Ecos de hierro y plomo: Arqueología en campos de batalla de Iberoamérica, siglos XIX y XX (2025).

Memoria oficial y materialidad olvidada

En Cuba, el manejo del patrimonio asociado al conflicto ha sido una prioridad estatal. Museos como el Memorial de Playa Girón, el de la Comandancia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el de la Revolución en La Habana, junto con monumentos distribuidos a lo largo de la carretera, incorporan el evento a la narrativa dominante.

En contraposición, en Miami, la historia desde la perspectiva de los derrotados se conserva en el Museo de la Brigada 2506 y en monumentos a los caídos.

Hernández de Lara señala que, mientras la materialidad del conflicto se preserva, naturalmente, de forma diferenciada a ambos lados del Estrecho de Florida, en los propios campos de batalla aún quedan artefactos y estructuras poco conocidos, olvidados o no documentado.

Estructuras efímeras de la Brigada 2506

Uno de los hallazgos más relevantes identificados por el investigador corresponde al área protegida. Se trata de posiciones defensivas formadas por parapetos en forma de U y lineales, construidos de manera expedita con materiales disponibles en el lugar.

Aunque algunas de estas estructuras parecen haber sido abandonadas antes del enfrentamiento directo con las milicias revolucionarias que avanzaban hacia Playa Girón, su identificación añade una dimensión material desconocida hasta el momento y establece un patrón constructivo que genera expectativas arqueológicas para otras zonas del campo de batalla.

El naufragio del Río Escondido y sus interrogantes

Otro elemento clave son los restos del naufragio probablemente asociados al buque Río Escondido, alcanzado por un Sea Fury de la Fuerza Aérea Revolucionaria en la mañana del 17 de abril de 1961.

Estos restos constituyen el primer naufragio de la invasión documentado in situ. Su estudio permitirá cuestionar la ubicación exacta de la embarcación al momento del impacto y genera hipótesis sobre la dispersión de fragmentos provocada por las explosiones.

Además, en 2019 se hallaron restos óseos humanos cerca de una cabaña del hotel Playa Girón. Estos fueron identificados en 2023 mediante análisis de ADN como pertenecientes al miliciano Máximo Ramón Jáuregui Díaz (del Batallón 339 de Cienfuegos), caído en combate el 17 de abril de 1961.

El caso ilustra cómo hallazgos fortuitos pueden recuperar la memoria de combatientes desaparecidos y resaltar la importancia de un abordaje arqueológico sistemático.

Incluso después de una limpieza exhaustiva del material bélico realizada en su momento, estos restos y otros artefactos aislados demuestran que el sitio conserva una materialidad significativa.

El valor científico y humanitario de la arqueología

Para Hernández de Lara, una arqueología sistemática del conflicto no solo es necesaria por la significación de la materialidad en sí misma, sino también para enriquecer un paisaje patrimonial que puede aportar aristas no contadas en la narrativa dominante.

Más importante aún, esta aproximación científica puede contribuir a la recuperación de posibles desaparecidos en acción y, especialmente, al hallazgo de ordenanzas sin explotar.

Una búsqueda sistemática convierte la arqueología en una herramienta humanitaria concreta para evitar potenciales accidentes que pueden atentar contra la vida de residentes o visitantes.

Mapear un conflicto aún en pugna

Documentando memorias, artefactos y estructuras, se contribuye a mapear un conflicto que todavía está en pugna en la arena política, agregando nuevos matices con un correlato material situado que moviliza la narrativa más allá de las versiones polarizadas.

Lejos de buscar reescribir la historia, la propuesta de Odlanyer Hernández de Lara consiste en completarla con la voz silenciosa pero elocuente de los objetos y las estructuras que quedaron en el terreno.

Esa voz, aún poco escuchada, puede aportar profundidad, precisión y humanidad a uno de los capítulos más controvertidos de la Guerra Fría en América Latina.

Playa Girón, tanto como un símbolo político, emerge también como un sitio arqueológico vivo cuyo estudio juicioso y riguroso representa una oportunidad excepcional para la arqueología del conflicto en el contexto cubano y caribeño.

Fuentes:

Capítulo “Arqueología de una invasión: Bahía de Cochinos, 1961” de Odlanyer Hernández de Lara, en Ecos de hierro y plomo: Arqueología en campos de batalla de Iberoamérica, siglos XIX y XX (2025).