Derroche de cubanía en Encuentro Internacional «Sonora Matancera: leyenda y patrimonio» (+fotos)

El primer Encuentro Internacional «Sonora Matancera Leyenda y Patrimonio» despertó la remembranza por sus fundadores y motivó un cálido intercambio entre cubanos y latinoamericanos, presentes en la cita, auspiciada durante dos jornadas por la Oficina del Conservador de la ciudad de Matanzas.

La bienvenida la ofreció la subdirectora en Cultura y Patrimonio, Regla Cárdenas Isasi, quien exhortó al disfrute de esta parte importante de nuestra historia y cedió la palabra al presidente del Comité Organizador, el MsC.. Leonel Pérez Orozco, Conservador de la Ciudad.

Ya en el teatro, se escuchó el saludo de la Corporación Cultural Club Sonora Matancera de Medellín, a cargo de Arturo Yañez Vergara, representante mexicano junto a Carlos Velasco Diaz, colombiano, quienes agradecieron ser parte de este evento que rememora a músicos que encantaron con sus melodías y sabrosos ritmos a América Latina.

El investigador Juan Francisco Gonzalez, indicó que era necesario este encuentro que resalta además el legado musical de la centenaria Sonora Lira Matancera, en el rescate del patrimonio yumurino.

Momento de tributo fue el dedicado a Cristóbal Díaz Ayala, musicógrafo y coleccionista cubano, en el cual Cárdenas Isasi esbozó su trascendente trayectoria dentro del universo artístico.

Se realizaron diversas donaciones de colecciones de discos digitales e impresos referentes a la Sonora, desde 1960 al presente, con la que aprendieron a bailar muchos latinos, como dijera el mexicano José Luis Díaz Solache.

Emocionante fue el estreno mundial del Proyecto Sonora Juvenil, agrupación de estudiantes de la Escuela profesional de Arte de Matanzas, dirigida por el maestro Bruno Villalonga, que interpretaron más de diez clásicos. Entre estos «Piel canela«, «El negrito del batey» y «El yerberito«.

Igual de grato fue cuando se unió nuestra artista emérita Anneris Cánovas, fundadora de Las Anacaonas, al festejo y cantó con los jóvenes músicos la famosa composición «Siguaraya«.

A seguidas se efectuó la Inauguración de la expo «La Sonora en el Tiempo», colección propiedad del Conservador, acopiada desde su juventud.

Se exhibió el centenario fonógrafo del primer director y tresero de la Sonora, Valentín Cané, que funcionó con los vinilos grabados de las piezas «Cualquiera resbala y cae» y el de Daniel Santos cantando » Te enteraste ya«, ante el asombro de los asistentes.

Como cierre del día, se presentó la videoconferencia «50 años de historia», mediante la presencia virtual de Jorge Gómez Gallego, miembro fundador de la Corporación Cultural Club Sonora Matancera de Medellín.