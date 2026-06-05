5 de junio de 2026

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Transporte municipal garantiza abasto de agua en Jovellanos

5 de junio de 2026 Yannier Delgado Díaz
Con medios alternativos asegura el suministro de agua dando prioridad a los sectores más vulnerables, por ello las familias afectadas reciben apoyo inmediato.

La Empresa de Transporte municipal de Jovellanos trabaja junto al Acueducto. Con medios alternativos asegura el suministro de agua dando prioridad a los sectores más vulnerables, por ello las familias afectadas reciben apoyo inmediato.

La coordinación entre instituciones fortalece la respuesta. Se garantiza un servicio básico en tiempos difíciles y el esfuerzo demuestra compromiso comunitario. La solidaridad se convierte en acción concreta.

El Poder Popular respalda estas iniciativas locales y la unión de trabajadores refuerza la confianza. La comunidad reconoce el esfuerzo realizado y la población agradece la entrega constante.

Con medios alternativos asegura el suministro de agua dando prioridad a los sectores más vulnerables, por ello las familias afectadas reciben apoyo inmediato.Este ejemplo refleja la voluntad de nuestro pueblo, mientras la unidad se impone frente a los retos. La patria se defiende con trabajo diario y Jovellanos avanza con firmeza y victoria.

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