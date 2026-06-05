Transporte municipal garantiza abasto de agua en Jovellanos

La Empresa de Transporte municipal de Jovellanos trabaja junto al Acueducto. Con medios alternativos asegura el suministro de agua dando prioridad a los sectores más vulnerables, por ello las familias afectadas reciben apoyo inmediato.

La coordinación entre instituciones fortalece la respuesta. Se garantiza un servicio básico en tiempos difíciles y el esfuerzo demuestra compromiso comunitario. La solidaridad se convierte en acción concreta.

El Poder Popular respalda estas iniciativas locales y la unión de trabajadores refuerza la confianza. La comunidad reconoce el esfuerzo realizado y la población agradece la entrega constante.

Con medios alternativos asegura el suministro de agua dando prioridad a los sectores más vulnerables, por ello las familias afectadas reciben apoyo inmediato.Este ejemplo refleja la voluntad de nuestro pueblo, mientras la unidad se impone frente a los retos. La patria se defiende con trabajo diario y Jovellanos avanza con firmeza y victoria.