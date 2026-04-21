Desde las primeras horas de este domingo, marcadas por el entusiasmo y la voluntad colectiva, los unionenses protagonizaron una jornada de trabajo voluntario “Por Cuba y por la Patria” que transformó la entrada de la cabecera municipal y reafirmó el compromiso de su gente con el entorno y la nación.

Unión de Reyes vivió así una intensa movilización, protagonizada por trabajadores de diferentes organismos y algunos vecinos de la comunidad, quienes contribuyeron al embellecimiento de la entrada del territorio en una muestra de unidad y sentido de pertenencia.

Al cierre, en acto cargado de patriotismo, el estudiante de medicina Andro Puñales denunció el impacto del bloqueo económico en el sector de la Salud, señalando las limitaciones para adquirir insumos y equipos indispensables que permitan elevar la calidad de la atención médica.

Por su parte, Iyolesisi Amores, secretaria general de la Central de Trabajadores de Cuba en Unión de Reyes, dio lectura a la convocatoria para participar en el desfile por el Primero de Mayo, Día Internacional de los Trabajadores, al tiempo que resaltó la importancia de esta fecha para el movimiento obrero. Por su parte, Iyolesisi Amores, secretaria general de la Central de Trabajadores de Cuba en Unión de Reyes, dio lectura a la convocatoria para participar en el desfile por el, al tiempo que resaltó la importancia de esta fecha para el movimiento obrero.

En otro momento, el joven periodista de Radio Unión, Hanoi Moreno Enríquez, invitó a los presentes a sumarse al proyecto #MiFirmaPorLaPatria, iniciativa que se extenderá hasta el próximo 30 de abril y que aspira a reunir más de 15 mil firmas de unionenses en rechazo al bloqueo económico, financiero y comercial impuesto por Estados Unidos contra la isla.

El acto contó con la presencia de Arlen González Luis, primera secretaria del Partido en Unión de Reyes, así como otros dirigentes políticos y gubernamentales del municipio.

Texto y foto: Yaudel Rodríguez Vento