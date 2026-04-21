Informar: una obligación y una necesidad

La Ley de Comunicación Social -y dentro de ella, la Comunicación en Tiempos de Crisis- está íntimamente relacionada con la realidad que vive Cuba, donde la crisis es una constante.

Según esta ley, una crisis es todo aquello que afecta a la población: desde la distribución de la canasta familiar normada, el abastecimiento de agua, la electricidad y el transporte, hasta las dificultades con la telefonía fija, móvil o la conectividad. En fin, lo cotidiano que impacta directamente al ciudadano.

Por eso, la prensa, especialmente las páginas institucionales, incluyendo los portales de los gobiernos provinciales y municipales, deben estar actualizadas con información que responda a los intereses del pueblo. Esos detalles que parecen triviales, pero son fundamentales.

Sin embargo, al abrir una página institucional, muchas veces encontramos reportes sobre temas internacionales, nacionales o provinciales, acompañados de efemérides, reuniones y asuntos históricos. Aunque son válidos, no deben desplazar el objetivo principal para el que fueron creadas estas publicaciones digitales.

Propongo un ejercicio práctico: trate de buscar información sobre algún tema que le afecte directamente, algo de su barrio o localidad. Verá que es difícil encontrarlo, y si lo hace, suele ser en páginas de personas que, en muchos casos, tergiversan la realidad.

Voy a mencionar algunos ejemplos que por falta o insuficiencia de información generan comentarios tóxicos. Esto podría evitarse si la prensa o las páginas institucionales explicaran con claridad y veracidad los problemas que afectan al pueblo.

¿Por qué no repetir hasta el cansancio que los barrios con horarios de electricidad (como el ‘tres por seis’) obedecen a una necesidad técnica para proteger el sistema eléctrico nacional?

¿Por qué no informar claramente la situación en algunos barrios, que al cortarse la electricidad también se pierde el tono de los teléfonos fijos? Esto debería explicarse constantemente o estar fijado en las páginas.

Del mismo modo, ¿por qué no comunicar con sistematicidad, o dejarlo publicado, que ETECSA está instalando paneles solares en algunas radio bases para mantener la telefonía fija, y por qué otras no se verán beneficiadas?

¿Por qué la Empresa Eléctrica, en su página, no ofrece información más esclarecedora en lugar de limitarse a hablar del ‘déficit’, un término que dice poco a los usuarios, sobre todo cuando los cortes no siempre coinciden con ese déficit?

En resumen, las páginas institucionales están gestionadas por ciudadanos que sienten y padecen igual que el pueblo. Por eso, deben priorizar la información que responda a esas inquietudes siempre latentes.