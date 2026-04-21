«El libro al barrio» constituye una idea crucial del Centro provincial del Libro y la Literatura en Matanzas, donde funcionan actualmente 21 espacios comunitarios en atención a la vanguardia literaria y su catálogo de autores matanceros.

El director de esa institución, Efrahim Pérez Izquierdo, señaló que en la ciudad yumurina se desarrollan cuatro en diversos consejos populares con gran aceptación de los variados segmentos poblacionales a los cuales están dirigidos.

«Entre estos destacan los conducidos por el Urbano Martinez Carmenate, Premio Nacional de Historia, bajo el título «Encuentro con el lector», de conjunto con la Librería Calle Rimbaud, aledaña al preuniversitario José Luis Dubrocq y el que dirige el lic. Bárbaro Velazco, con el sugerente nombre «El eco de la gruta», en el consejo popular Armando Mestre».

Precisamente, se programa el martes 28 a las dos de la tarde el Taller Literario Infantil «Musa traviesa».

Y en ocasión de conmemorarse el aniversario 70 del asalto al cuartel Goicuría se realizará el miércoles 29, a las 10 de la mañana, un «Encuentro con la Historia», con la participación de la destacada investigadora Clara Emma Chávez, quien presentará su libro referido al asalto del cuartel Goicuria, acaecido en 1956, donde las tropas del sicario Pilar García, asesinaron a un grupo de valerosos revolucionarios matanceros, encabezados por Reynold Garcia.

Asimismo resaltó que «en labor conjunta con el Centro de Promoción Literaria José Jacinto Milanés, se estimula la Peña del Maíz Regado, con el laureado escritor y presidente de la UNEAC, José Manuel Espino, en los barrios de Matanzas y La Playa, junto al proyecto «Leer es crecer» en escuelas primarias de Pueblo Nuevo bajo la égida de la escritora Cecilia Soto, al que se suma Tania Jiménez con «Fábrica de palabras», en escuelas y centros laborales del municipio.

«El concepto es que otros autores preparen sus proyectos con el objetivo de tener espacios fijos en sus lugares de residencia, señaló el directivo, para así llevar de manera objetiva, el libro al barrio como lo merecen nuestros lectores.»