21 de abril de 2026

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Mujeres ocupan el 45 % de los escaños locales en Cuba, según la ONEI

21 de abril de 2026 José Miguel Solís
Las mujeres ocupan el 45  por ciento  de los escaños en las Asambleas Municipales del Poder Popular, de acuerdo con los resultados del proceso eleccionario local de 2025 actualizados por el Observatorio de Cuba sobre Igualdad de Género de la Oficina Nacional de Estadística e Información.
La propia fuente reseña que los hombres, por su parte, concentran el 55 por ciento restante de los cargos en los gobiernos locales, lo que confirma la tendencia hacia la reducción de la brecha entre ambos sexos.
Por ejemplo, en 2025, esa distancia se acortó a casi once puntos, lo que evidencia una disminución gradual de la desigualdad en la representación política a nivel local.
Si se compara con el proceso electoral de 2017-2018, el avance resulta aún más notable.
Baste señalar que en aquel periodo, las mujeres solo obtenían el 35 por  ciento de los escaños frente al 65 por  ciento de los hombres, una brecha de 29 puntos porcentuales. Desde entonces, el incremento de delegadas ha sido sostenido, acercando las cifras a una mayor paridad en los órganos legislativos municipales.
Así las cosas, los especialistas consideran que, aunque la participación femenina aún es minoritaria, la tendencia ascendente refleja un cambio positivo en la equidad dentro de los espacios de toma de decisiones del gobierno local.

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