20 de abril de 2026

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Celebran 41 aniversario de Ediciones Vigía

20 de abril de 2026 María Elena Bayón Mayor

Un cierre de abril prometedor anuncia el  Centro Provincial del Libro y la Literatura en Matanzas  con el homenaje  a Ediciones Vigía por su aniversario 41, que conlleva encuentros con escritores y un Sábado del Libro dedicado al premiado colectivo que dirige desde hace décadas, Agustina Ponce Valdés.

En información del director del Centro provincial del Libro y la Literatura, Efrahim Pérez Izquierdo, se conoció que se prevé el próximo día 23 una lectura por parte de la escritora  Loreley Rebull y el 25 será dedicado a la editorial, el Sábado del Libro, con la participación de destacados escritores, editores y diseñadores de libros arte.

 

Pérez Izquierdo, indicó que para los amantes de la literatura también se programa el Café Mezclado en la UNEAC el 24, la celebración del 70 cumpleaños del director de Ediciones Matanzas, el laureado escritor Alfredo Zaldívar, Premio Nacional de Edición, el 25 en la Casa de las Letras Digdora Alonso, con la presentacion de su libro para niños; mientras el lunes 27  se procederá a realizar un encuentro entre el Consejo de Dirección y  los autores premiados  en el 2025 para celebrar así el aniversario 65 del Instituto Cubano del Libro.

 

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