Entregan en Matanzas premios provinciales de Medio Ambiente

Durante el acto provincial para conmemorar el Día Mundial del Medio Ambiente la delegación territorial del Citma en Matanzas entregó varios reconocimientos a entidades y destacados investigadores que contribuyen con su labor al

cuidado y conservación del entorno natural matancero.

En la velada, que tuvo lugar en la Sala de Conciertos José White, se agasajó a consagrados científicos con una obra notable en la prevención de los problemas ambientales.

De esa forma se decidió otorgar el Premio Provincial de Medio ambiente en el año 2026 a dos instituciones matanceras y seis profesionales de destacada trayectoria.

Entre las entidades agasajadas destacó la Sucursal Ómnibus Transtur Varadero por la estrategia ambiental trazada y la protección y uso racional de los recursos naturales. A este mérito contribuyó también el acertado empleo de fuentes renovables de energía y la gestión óptima de residuales.

El Centro de Reducción de Riesgo y Desastres Naturales del Municipio de Colón engrosó la lista de los centros reconocidos por la actualización constante de los estudios de peligro, vulnerabilidad y riesgos a lo que se suma la labor sistemática de divulgación, constituyendo una fortaleza para la alerta temprana del municipio.

Varios profesionales resultaron agasajados gracias a sus considerables aportes en tareas indispensable como el monitoreo y predicción de la calidad de los ecosistemas costeros; la implementación de prácticas agroecológicas y

desarrollo de una agricultura sana y responsable con la naturaleza; se premiaron además a investigadores que enfocaron sus estudios a las energías renovables y el cambio de matriz energética.

Un momento especial lo constituyó sin dudas el reconocimiento de los presentes al Máster en Ciencias Frank Huerta López, especialista matancero que se alzara con el Premio Nacional de Medio Ambiente.

El investigador ha dedicado más de 25 años a la educación ambiental en el principal destino de sol y playa de Cuba, logrando con su empeño que más de 20 instalaciones hoteleras del polo turístico de Varadero disfruten de la condición de Playa Ambiental, entre otras acciones.

El acto permitió exaltar la trayectoria de consagración de otros tantos ambientalistas quienes han dedicado gran parte de su vida a estudiar y proteger la riqueza natural del territorio matancero.

Con un currículo admirable el premio Carlos de la Torre recayó en el Doctor en Ciencias, quien se desempeñara como Coordinador General del Observatorio Ambiental CostaAtenas, entre otras tantas tareas y acciones asumidas a lo largo de su existencia.

Sus conocimientos le han permitido brindar servicios de consultoría en más de 10 naciones, descollando como avezado conferencista y autor de textos imprescindibles sobre sostenibilidad y gestión ambiental.

En el importante evento se reconoció la trayectoria de destacadas mujeres que han dedicado su vida profesional a la investigación, formación y educación ambiental.

La juventud como motor impulsor y reflejo de su incorporación al desarrollo científico se hizo evidente con la entrega del Premio Ambiental Juvenil a Danay Sánchez Orama por sus aportes investigativos al desarrollo de las fuentes de

energía renovables.

En el marco de la celebración la Delegación Provincial del Citma en Matanzas hizo entrega del reconocimiento Playa Ambiental al Complejo Barceló-Solymar Occidental Arenas Blancas por el compromiso con una gestión sostenible de su frente de playa.

Las palabras de clausura estuvieron a cargo del delegado- Territorial del Citma en Matanzas Máster en Ciencias Oscar Luis García Martínez significó que la provincia cerró en este periodo con una eficaz estrategia ambiental que permitió gestionar las metas propuestas traducidas en la actuación más responsable de las instituciones y la sociedad matanceras.

A ello se suma-según su alocución- el incremento considerable de áreas protegidas lo que posiciona a la provincia en un marco favorable para cumplir con los compromisos de diversidad biológica.