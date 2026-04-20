Inauguran Expo Fidel y los trabajadores

Los profundos vínculos de Fidel Castro Ruz y los trabajadores cubanos, especialmente con los de Matanzas, podrán apreciarse desde hoy en la tradicional exposición por el Primero de Mayo, esta vez dedicada al centenario del natalicio del Líder Histórico de la Revolución.

Organizada por el Comité Provincial de la Central de Trabajadores de Cuba (CPCTC) en este occidental territorio, nuevamente la exhibición evoca los vínculos del eterno Comandante en Jefe con la fuerza laboral de una región a la que visitó en muchísimas ocasiones, desde el 7 de enero de 1959, cuando llegó a aquí con la caravana de la Libertad.

Su presencia en colectivos del sector turístico, agrícola, en escuelas o la construcción son momentos atesorados con especial orgullo, y honrados en esos lugares donde se producen bienes o se prestan servicios con eficiencia y calidad.

Reynier Reyes Urquiza, integrante del secretariado del CPCTC, puntualizó que hasta la celebración por el Día Mundial del Proletariado permanecerá “la sencilla pero profunda» muestra en la biblioteca juvenil provincial Ramón Guiteras, en el mismo centro de la urbe matancera.

La exposición integra imágenes del Héroe Nacional José Martí, del Capitán de la Clase Obrera Lázaro Peña, y otras gráficas donde se reflejan la importancia de renglones en la vida económica de una provincia clave en la generación de bienes y de servicios en el país.

Luego del llamado al respaldo con la rúbrica del movimiento Mi firma por la Patria, varios sindicatos, con pancartas, denunciaron el genocida bloqueo de los Estados Unidos contra Cuba y su impacto negativo en los procesos productivos, en la calidad de vida del pueblo.

«Hoy rendimos homenaje al centenario de Fidel, quien nos enseñó que La Patria se defiende con ideas, conciencia y acción, porque los jóvenes asumimos ese legado como propio con hechos más que palabras en la trinchera del pensamiento», manifestó la doctora Leydis Fernández Drake , secretaria general del Sindicato Provincial de Trabajadores de la Salud.

La joven exhortó a seguir defendiendo las conquistas de la Revolución, y a protagonizar un masivo desfile por el Primero de Mayo que llene las plazas y comunidades como respaldo total a la Patria y la unidad.

Al término de la inauguración de la Expo Fidel y los trabajadores, se reconoció la labor de la directora de la biblioteca Magalys Cárdenas, y se impuso la pegatina como centro listo para el desfile por el Primero de Mayo.

Fotos: De la Autora