Cárdenas apuesta por los nuevos actores económicos

El municipio de Cárdenas, en la provincia de Matanzas, se inserta en el proceso de descentralización de facultades para la aprobación de nuevos actores económicos, una medida que forma parte de la actualización del modelo económico impulsado en Cuba desde 2021.

A partir de esta política, los gobiernos municipales adquieren la capacidad de autorizar la creación de micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), así como cooperativas y otros actores económicos, tanto estatales como no estatales. La iniciativa dota a los territorios de mayor capacidad de respuesta ante sus propias necesidades productivas y de servicios.

En el caso de Cárdenas, esta nueva facultad abre oportunidades para dinamizar la economía local, al permitir que las decisiones se adopten más cerca del contexto donde se implementan. Las autoridades municipales, al conocer de primera mano las potencialidades y limitaciones del territorio, pueden orientar mejor la aprobación de proyectos que tributen al desarrollo económico y social.

Asimismo, la medida contempla la posibilidad de establecer asociaciones entre entidades estatales y actores no estatales, amparadas en el Decreto-Ley 114, lo que favorece la creación de esquemas mixtos de gestión. Este elemento resulta clave para potenciar encadenamientos productivos y aprovechar capacidades instaladas.