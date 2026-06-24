Nueva avería obliga a desconectar la CTE Antonio Guiteras del SEN

Una nueva avería registrada hoy en la central termoeléctrica Antonio Guiteras, de la provincia cubana de Matanzas, obligó a programar la desconexión controlada de la unidad generadora del Sistema Electroenergético Nacional (SEN).

Según informó el director de Producción de la planta, ingeniero Jorge González Chávez, las primeras evaluaciones apuntan a un nuevo fallo en el alimentador, componente que recientemente recibió el reemplazo de más de un centenar de uniones durante labores de mantenimiento.

Precisó, asimismo, que técnicos y expertos de la central analizan las posibles causas de la incidencia y debaten la estrategia a seguir para enfrentar lo que constituye el quinto fallo reportado en el economizador de la caldera, elemento afectado por cerca de cuatro décadas de explotación continua.

La avería ocurre apenas dos días después de que la unidad sincronizará nuevamente con el SEN, tras permanecer casi una semana fuera de servicio debido a intensos trabajos destinados a prolongar la vida útil de ese importante componente tecnológico.

La termoeléctrica Antonio Guiteras, considerada uno de los bloques de mayor capacidad de generación eléctrica del país, desempeña un papel estratégico en la estabilidad del sistema energético nacional, por lo que cualquier interrupción en sus operaciones repercute en la disponibilidad de generación y en la programación de los servicios eléctricos.

Prensa Latina

