Trabajador por Cuenta Propia de Matanzas donó triciclo para servir al pueblo

Dispuesto a aliviar la situación existente con la transportación, condicionada por el bloqueo energético del gobierno estadounidense a Cuba, Rudy Benítez Ponce, trabajador por cuenta propia de Matanzas, donó un triciclo eléctrico al Gobierno provincial del Poder Popular en Matanzas.

Aportar esfuerzos al traslado de pacientes que reciben el tratamiento de hemodiálisis, embarazadas, médicos, así como también poner al servicio del pueblo el oportuno medio de transporte, supuso el principal propósito del humanista gesto representativo del sector privado.

“Al conocer la necesidad de un medio de transporte para trasladar a pacientes desde el Faustino Pérez hasta el Oncológico a recibir su hemodiálisis, no dudé en apoyar, en brindar lo que tengo al servicio de personas que lo requieren”, enfatizó Benítez Ponce.

No hay momento más oportuno para ayudar que este, donde para nadie es secreto el difícil contexto que atraviesa el país, como consecuencia del bloqueo económico, financiero y petrolero del gobierno de los Estados Unidos a Cuba, incentivaría a todos a sumarse a esta tarea de vida.

Cada persona que aporte, que brinde lo que puede y tiene, que contribuya a hacer un poco más fácil la vida de los que hoy lo tienen más difícil, sin dudas comprenderá el valor de los agradecimientos, la satisfacción de saber cuántos están mejor ante ese granito de arena, recalcó.

El noble gesto de Rudy se reconoce como ejemplo ante aquellos que desde el sector privado poseen las condiciones para aportar al bienestar de un pueblo que se crece ante las adversidades.

ACN