Se abanderó destacamento “Comunicadores del Centenario de Fidel” en Matanzas

En saludo al aniversario 99 del natalicio del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, quedó abanderado este 13 de agosto, en el parque de La Libertad, el destacamento “Comunicadores del Centenario de Fidel” en la provincia de Matanzas, integrado por 185 jóvenes y trabajadores del sector de las Comunicaciones.

La iniciativa, convocada por el Ministerio de Comunicaciones y el Sindicato Nacional de Trabajadores de las Comunicaciones, la Informática y la Electrónica, agrupa en cada territorio a profesionales comprometidos con el ideario del líder histórico de la Revolución cubana y dispuestos a emprender acciones de impacto económico, social y cultural en su honor.

El plan de trabajo del Destacamento se extenderá hasta el 13 de agosto de 2026 e incluirá actividades productivas, de servicios, sociales, culturales, deportivas, educativas y científicas, todas encaminadas a promover los valores y el pensamiento de Fidel, así como a impulsar la transformación digital y el desarrollo comunitario.

Bajo el lema “Comunicadores del Centenario, fieles al legado de Fidel”, este destacamento especial se convierte en un espacio para que las nuevas generaciones del sector de las Comunicaciones contribuyan, con acción y compromiso, a mantener viva la obra y el ejemplo del Comandante en Jefe.