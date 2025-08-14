Tomé prestado este título de un importante escrito publicado por Vladimir Ilich Lenin en 1904, que aparece en el libro «Un paso adelante, dos pasos atrás (La crisis en nuestro Partido)».

Lo hago por sucesos que se manifiestan en sitios donde se depositan los desechos sólidos en el reparto Armando Mestre, en la ciudad de Matanzas, que por más detalles se demora hasta un mes en recoger.

Fue muy acertada la decisión de Servicios Comunales, del municipio de Matanzas, en construir receptáculos para el depósito de basura, esos recipientes permitían mantener la basura controlada dentro de ellos, claro está, cuando se recogía asiduamente.

Una nueva modalidad de recogida, aplicada por comunales, comenzó a destruirlos uno por uno, ahora se recogen los desechos con una pala mecánica de gran porte, la que no dejó a ninguno de ellos en pie y comenzaron a crearse oquedades en los sitios donde estaban los mismos.

Un día, en varios de esos espacios vertieron dos camiones de escombros, en cada uno, después de algunas averiguaciones me dijeron que era para rellenar los huecos creados por la pala, de eso hace 15 o más días y no se ha ejecutado acción alguna.

Ahora se entrelazan los desechos y el escombro, sin saber cuál será el futuro de esa iniciativa, que todavía no se vislumbra. Mi duda es que ese escombro sin ser presionado ni comprimido al recogerse la basura será arrastrado por la pala y el mal coexistirá. Voy a dejar eso al tiempo para ver si la razón la tienen quienes lo decidieron o la tengo yo.