Ariel Martínez: una de las bujías del Team Asere de béisbol 

El matancero Ariel Martínez se ha transformado en una de las bujías inspiradoras del equipo Cuba de béisbol que interviene en el VI Clásico Mundial.

En los dos desafíos que ha disputado la selección nacional hasta el momento, el fornido jugador de cuadro tiene par de inatrapables en siete oportunidades oficiales al rectángulo ofensivo.

El yumurino también tiene entre sus métricas un cuadrangular y tres compañeros remolcados para el home plate, además de un deball.

A la defensa, en 18 entradas jugadas, solo tiene un error cometido, muestra de sus dotes defensivas en una posición compleja como la inicial.

El campeón de la Serie Nacional 64 con los Cocodrilos de Matanzas demuestra sus potencialidades en un escenario como el Clásico Mundial de Béisbol.