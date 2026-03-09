7 de abril de 2026

Radio 26 – Matanzas, Cuba

Radio 26, emisora provincial de Matanzas, Cuba. Noticias locales, música cubana y cultura. La Radio de tu Corazón, siempre cerca de ti.

Ariel Martínez: una de las bujías del Team Asere de béisbol 

9 de marzo de 2026 George Carlos Roger Suárez
El campeón de la Serie Nacional 64 con los Cocodrilos de Matanzas demuestra sus potencialidades en un escenario como el Clásico Mundial de Béisbol

El matancero Ariel Martínez se ha transformado en una de las bujías inspiradoras del equipo Cuba de béisbol que interviene en el VI Clásico Mundial.

En los dos desafíos que ha disputado la selección nacional hasta el momento, el fornido jugador de cuadro tiene par de inatrapables en siete oportunidades oficiales al rectángulo ofensivo.

El yumurino también tiene entre sus métricas un cuadrangular y tres compañeros remolcados para el home plate, además de un deball.

A la defensa, en 18 entradas jugadas, solo tiene un error cometido, muestra de sus dotes defensivas en una posición compleja como la inicial.

El campeón de la Serie Nacional 64 con los Cocodrilos de Matanzas demuestra sus potencialidades en un escenario como el Clásico Mundial de Béisbol.

Más entradas

CTC matancera denuncia consecuencias del bloqueo

7 de abril de 2026 Eva Luna Acosta Armiñán

El teatro que desafía el tiempo desde Matanzas (audio)

7 de abril de 2026 Jessica Mesa Duarte

Recorriendo el viaducto matancero (+fotos)

7 de abril de 2026 Arnaldo Mirabal Hernández

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *