Historiadora invita a preservar la memoria local en Cárdenas

Cárdenas-. A preservar la historia local y fortalecer los valores que distinguen al pueblo cubano invitó María Teresa Clark Betancourt, historiadora de esta ciudad, cuyos sabios consejos patentizan profundo amor hacia la urbe que cumplió este 8 de marzo 198 años de fundada.

Resulta necesario incentivar a los niños y jóvenes a conocer la historia más allá de las paredes de un aula, precisamente los museos desempeñan un papel fundamental ante la tarea de despertar en ellos el orgullo nacional y el amor hacia sus raíces, insistió Clark Betancourt.

Los museos a la Batalla de Ideas, Oscar María de Rojas y Casa Natal de José Antonio Echeverría, figuran entre las instituciones que intervienen en el cuidado y conservación de la memoria histórica, así como también en la formación de los estudiantes de las diferentes enseñanzas en la llamada Ciudad Bandera.

Si logramos motivar a los más jóvenes y de esa manera incentivar el interés por la historia, podremos defenderla siempre desde la voz de las generaciones del presente, recalcó la también presidenta de la Filial cardenense de la Unión de Historiadores de Cuba.

Muchos momentos de gran importancia acogió Cárdenas desde su fundación el 8 de marzo de 1828, resaltan el izaje por vez primera de la Bandera de la Estrella Solitaria, el nacimiento del joven revolucionario José Antonio Echeverría y la entrada de la Caravana de la Libertad a la urbe, refirió.

Ser historiadora supone un honor, un gran compromiso con la misión diaria de investigar y dar a conocer hechos y personalidades que dejaron una huella en el tiempo, quien no ame la historia de su Patria, no puede sentirse hijo de esa nación, finalizó.