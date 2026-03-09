Marzo literario: reconocimiento al talento joven en el San Juan Murmurante

La multpremiada escritora matancera Náthaly Hernández Chávez fue la invitada a la más reciente entrega del espacio San Juan Murmurante, en el patio de la Sala de Conciertos José White, dentro de las actividades de la jornada Marzo literario, en Matanzas.

“El San Juan Murmurante fue muy especial para mí porque pude dialogar acerca de los libros que salieron recientemente y que estoy presentando por estos días: Sirenas en el río San Juan y Bazar de Babilonia.

Durante la entrevista, la poeta, narradora y editora se refirió a su temprano interés por las letras, gracias al gusto por la lectura que fomentó en ella su familia desde la infancia.

Significó las herramientas que le aportó su formación como periodista para el desarrollo de una disciplina que ha determinado su ya amplia producción literaria, así como la influencia de talleres como el Cintio Vitier y Grafómanos en la consolidación de su escritura y su vínculo con la Asociación Hermanos Saiz y Ediciones Aldabón, así como su trabajo como promotora. Otro tema que abordó fue su relación con Ediciones Matanzas donde trabaja como editora de los libros digitales desde el año 2023.

El encuentro fue oportuno para la presentación de su primera novela, La biblioteca de Alexa, Premio Calendario, Bazar de Babilonia y Sirenas en el San Juan, su más reciente texto, a cargo de la también periodista, poeta y editora Maylan Álvarez quien significó que Náthaly es ya “una autora con la que hay contar no solo dentro de la literatura matancera, sino en las letras cubanas”.

Hernández Chávez recibió reconocimientos de la Federación de Mujeres Cubanas, la Unión de Jóvenes Comunistas, el Centro provincial del Libro y la Literatura y ARTEX.

“Disfruté mucho el espacio porque además me acompañaron tantísimas personas del mundo artístico de acá de Matanzas: de Ediciones Matanzas, de Aldabón, Cary Padilla y Artex como anfitriones, los representantes de diversas instituciones como la AHS, la UNEAC, la FMC. Realmente me hicieron sentir muy bien”.

Se sumaron a los elogios el poeta y editor Alfredo Zaldívar Muñoa, director de Ediciones Matanzas, quien confesó el orgullo de tener dentro de su equipo “a la talentosa joven, la autora más premiada de su generación” y José Manuel Espino, presidente del comité provincial de la UNEAC, cuya valoración destaca que ya Náthaly “no es una promesa de la literatura en Matanzas, sino una gran verdad de la cultura nacional”.

Náthaly Hernández Chávez ha merecido, entre otros, los premios Aldabón. Eliécer Lazo, el Celestino de Cuento, el Bladimir Zamora in Memoriam, el David, de ciencia ficción y el Calendario.

En el San Juan Murmurante ofrecieron su arte el proyecto sociocultural Maravillas de la Infancia, cultivador de sueños y Aniubis Segura. En el mes de abril la investigadora y profesora, Doctora Isabel Hernández Campos, directora del Castillo de San Severino, Museo de la Ruta de los Esclavizados, será la invitada del espacio.