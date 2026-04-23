Hablar español

El Día del Idioma Español es una oportunidad valiosa para reflexionar sobre la riqueza, la historia y la evolución de nuestra lengua. Celebrado cada 23 de abril, nos recuerda la importancia de cuidar y valorar lo que compartimos millones de personas en el mundo.

Sin embargo, también es un momento adecuado para reconocer que en la actualidad el uso del español enfrenta varios desafíos, especialmente en la forma en que lo hablamos y lo escribimos.

Uno de los errores más comunes al hablar el español es la imprecisión en la pronunciación y el abuso de muletillas. Expresiones como “este”, “o sea” o “¿me entiendes?” se han vuelto excesivas en muchas conversaciones cotidianas, lo que empobrece la claridad del mensaje. Además, es frecuente escuchar la palabra “hubieron muchas personas”, errores que, aunque común, afectan la estructura básica del idioma.

En la escritura, los problemas se vuelven aún más evidentes, especialmente con el auge de las redes sociales.

La omisión de tildes es uno de los errores más extendidos, junto con la confusión entre palabras homófonas como “hay”, “ahí” y “ay”, o “haber” y “a ver”. Estos descuidos pueden cambiar completamente el sentido de una oración y reflejan una falta de atención a las normas ortográficas.

Otro aspecto preocupante es el uso excesivo de anglicismos innecesarios. Palabras como “random”, “fake” o “meeting” se incorporan al habla cotidiana incluso cuando existen equivalentes claros en español.

Si bien el idioma está en constante evolución y el préstamo lingüístico es natural, el uso indiscriminado puede debilitar la identidad lingüística y desplazar términos propios del español.

Asimismo, la simplificación extrema del lenguaje en contextos digitales genera nuevas formas de escritura que, aunque prácticas, pueden resultar problemáticas. El uso de abreviaturas como “q” en lugar de “que” o “xq” por “porque”, así como la eliminación de signos de puntuación, dificulta la comprensión y fomenta hábitos que luego se trasladan a contextos formales donde no son apropiados.

El Día del Idioma Español no solo debe celebrarse como un homenaje a nuestra lengua, sino también como un llamado a usarla con mayor cuidado y responsabilidad. Reconocer los errores más frecuentes es el primer paso para mejorar nuestra comunicación y preservar la riqueza del español para las futuras generaciones.