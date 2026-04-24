Vanguardia Nacional CDR de Matanzas

Los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) de Matanzas fueron declarados Vanguardia Nacional en la emulación cederista del primer semestre, para conocer detalles de este logro conversamos con Nordelis Serpa Santos, coordinador provincial de la organización.

Para ser lograrlo tuvieron que vencer un grupo de objetivos, entre ellos trabajar en el completamiento de los de cuadros.

De igual forma la mayor organización de masas laboró en la incorporación de los jóvenes a los CDR y en especial el compromiso de ingresar en tareas de dirección.

Otros aspectos donde la provincia exhibe logros fueron las donaciones de sangre, la atención de los patios y parcelas, así como la vigilancia cederista.