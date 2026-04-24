La esencia taína en espíritus jóvenes (+fotos)

El reconocimiento de tradiciones artísticas impregnada en trabajos con cerámica en barro, destacaron en la exposición bipersonal, Barro y Espíritu: Herencia Taína en Cerámica, presentada este jueves en la galería Estévez de la Asociación Cubana de Artesanos Artistas de Matanzas.

La expo que marca su primera muestra conjunta, promueve el orgullo por dicha herencia cultural milenaria en un total de 28 piezas en las que figuran rostros de indígenas, caballos, jabalíes, bohíos y vasijas artesanales, así como de otros elementos simbólicos de la época.

Los creadores de las obras que pertenecen al movimiento de artistas aficionados de la Asociación desde hace dos años, Raynold Santana García y Andiel Muñoz Linares, decidieron unir talentos tras asistir a un curso de dicha institución sobre el moderado en cerámica donde fluyeron las ideas de futuros proyectos juntos.

Con base en vistosas técnicas como terracota pulida en cera con la combustión en horno de leña para lograr un mayor contraste en las piezas, el trabajo con cerámica cruda y la tradición de la piel con el pirograbado, reivindicaron una cultura que expresaba a través del arte su visión del mundo.

«Gracias a que participamos en diversos cursos de la casa, optamos por presentar un salón en donde todo inició, siempre con el orgullo de haber crecido entre artistas afiliados a este lugar«, explicó Raynold Santana García, hijo del artesano veterano, Miguel Sabino Santana Castro.

Con la interpretación vocal del joven cantante, Irán David Arencibia Álvarez, acompañado del guitarrista Kevin Antonio Torres Suárez, la cita transcurrió en un ambiente agradable entre colegas recurrentes y allegados de los creadores.

Las piezas permanecerán en la galería Estévez de la institución cultural a partir de este jueves 23 hasta el venidero 14 de mayo, período de tiempo en el que los citadinos y visitantes de otras localidades podrán disfrutar del legado indígena.