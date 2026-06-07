Estudiantes cubanos conquistan plata y dos bronces en certamen mundial de ciencias exactas

La delegación cubana que participó en la Olimpiada Internacional de Informática y Matemática, celebrada recientemente en Uzbekistán, concluyó su actuación con un total de tres medallas: una de plata y dos de bronce, en un certamen que reunió a las jóvenes promesas mundiales de las ciencias exactas.

El desempeño de los estudiantes de la mayor de las Antillas ratifica la calidad de la enseñanza en los centros de educación preuniversitaria del país, en particular de las vocacionales de Ciencias Exactas (IPVCE). La presea de plata fue obtenida por Mauricio Cruz Siles, del IPVCE de Villa Clara, mientras que las medallas de bronce recayeron en Alejandro Martínez Sánchez, del IPVCE de Camagüey, y en Andy Ernesto Sánchez Pérez, también del IPVCE de Villa Clara.

Alejandro Martínez alcanzó el bronce en la disciplina de Matemática, destacándose entre los más de 80 competidores que abordaron problemas de alta complejidad. Por su parte, Mauricio Cruz y Andy Ernesto Sánchez demostraron su dominio en el área de Informática, sumando así dos metales para la nación caribeña.

La Olimpiada Internacional de Informática y Matemática, que concluyó tras una semana de intensas jornadas evaluativas, contó con la participación de países de Asia, Europa y América, y se erige como uno de los certámenes más prestigiosos para los estudiantes de enseñanzas media y preuniversitaria.

Cuba, pese a las limitaciones derivadas del bloqueo económico impuesto por Estados Unidos, mantiene una tradición de éxitos en este tipo de competencias, gracias al talento y la entrega de sus jóvenes y sus educadores.

Tomada de Cubadebate