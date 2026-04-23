Reconocen a Isabel Hernández Campos por su trayectoria de vida

La doctora e investigadora Isabel Hernández Campos recibió un reconocimiento especial por su trayectoria de vida durante una nueva edición del espacio cultural San Juan Murmurante. La distinción resalta la obra de una profesional que, desde la investigación y la gestión cultural, ha contribuido de manera sostenida al estudio y preservación de la memoria histórica.

Actual directora del Castillo San Severino, Hernández Campos mantiene una estrecha vinculación con el Archivo Histórico Provincial, institución con la que ha colaborado de forma activa a lo largo de los años. Su relación trasciende la consulta de fondos documentales y se extiende a procesos investigativos que fortalecen el valor de estas fuentes.

Su labor investigativa se distingue por el uso sistemático de documentos asociados a la religión, la ancestralidad africana, la religión yoruba y el folclor. Estas líneas de estudio aportan miradas rigurosas y necesarias para comprender componentes esenciales de la identidad cultural cubana.

El reconocimiento también pone en relieve la continuidad de su vínculo con el archivo, donde su experiencia y compromiso constituyen referencia para investigadores y especialistas. Su obra confirma la importancia de articular conocimiento, memoria y cultura desde las instituciones.

El espacio San Juan Murmurante volvió a consolidarse como punto de encuentro para el intercambio intelectual, esta vez con un homenaje que destaca el impacto de figuras como Isabel Hernández Campos en la preservación y reinterpretación de la historia.