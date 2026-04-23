Reafirman compromiso con la Patria en Círculo Infantil Tierna Sonrisa

Unión de Reyes-. Los trabajadores del círculo infantil Tierna Sonrisa, ubicado en el poblado de Alacranes, protagonizaron un emotivo momento de reafirmación patriótica al estampar su firma por la Patria, en una jornada cargada de compromiso y sensibilidad.

El encuentro contó con la presencia de la primera secretaria del Comité Municipal del Partido en Unión de Reyes, Arlen González Luz, quien acompañó a los educadores y personal del centro en este significativo espacio.

La dirigente política destacó el papel esencial de los trabajadores de la educación en la formación de las nuevas generaciones, así como su firme respaldo a los valores de la Revolución.

En un ambiente de unidad y entusiasmo, los participantes expresaron su voluntad de continuar defendiendo los principios que sustentan la sociedad cubana, conscientes de la responsabilidad que asumen desde la primera infancia.

La jornada no solo reafirmó el compromiso político e ideológico del colectivo, sino que también evidenció la sensibilidad y vocación de quienes, día a día, contribuyen al desarrollo integral de los niños.